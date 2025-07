L’amministrazione comunale comunica che si avviano a soluzione due importanti questioni: la riapertura dei musei civici e l’affidamento del servizio straordinario di manutenzione del verde pubblico. "Dopo una chiusura legata al passaggio di gestione - afferma l'assessore alla Cultura Marco Francesco Mannu- i musei sono nuovamente accessibili al pubblico. La temporanea sospensione delle visite è stata necessaria per completare inventari e procedure amministrative, La gestione del patrimonio storico, culturale e archeologico cittadino -aggiunge Mannu- è ora affidata alla Fondazione Bosa istituita dal Consiglio comunale per valorizzare e promuovere le risorse locali. Nelle more della piena operatività della Fondazione, un operatore economico ha preso in carico l’apertura e la gestione dei musei".

Parallelamente, il Comune ha affidato il servizio straordinario di manutenzione del verde urbano fino a novembre 2025, in attesa della gara pubblica per l’assegnazione biennale del servizio. L’attuale intervento di 50mila euro, riguarda la cura dei prati, la pulizia dei viali e la sistemazione delle fioriture. Per la gara biennale, il budget è stato aumentato da 300 a 400mila euro, con un progetto rivisto in chiave migliorativa.

L'intera procedura sarà gestita dalla Comunità montana del Nuorese, Centrale unica di committenza, in virtù della convenzione approvata dal Consiglio comunale. Proseguono gli sfalci straordinari nelle aree urbane non coperte dall'appalto principale. Le squadre sono al lavoro a Sas Covas e Ape Maia, per poi proseguire in altre zone, tra cui Tirassegno, Caria e Sant’Antonio.

