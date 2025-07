Penultima tappa della “Marcia delle pietre parlanti”. I rappresentanti del presidio del Popolo sardo hanno incontrato il sindaco di Senis Tore Soi per un confronto. E il primo cittadino del piccolo paese, interessato da progetti legati alle rinnovabili, ha fatto sapere che, per opporsi, ha dovuto ricorrere a dei professionisti viste le carenze dell’ufficio tecnico.

Domani la marcia termina a Barumini. In Gallura comitati mobilitati per il progetto Eolia: ieri assemblea a Berchidda per il progetto da 25 aerogeneratori alti 262 metri tra Berchidda, Monti, Telti, Olbia e Padru che comporterà espropri, anche se i proprietari delle terre in alcuni casi non ne sono ancora a conoscenza.

Stasera alle 21 assemblea pubblica a Mogorella contro le speculazioni in atto.

