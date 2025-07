Tra le parole rassicuranti dell’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda e le segnalazioni esasperate dei cittadini si apre un solco profondo, fatto di blatte sui marciapiedi e zanzare che tormentano interi quartieri. L’interpellanza presentata da Maria Obinu (Alternativa Sarda – Progetto Sardegna), insieme a sette consiglieri di minoranza, ha riportato in aula una situazione che molti oristanesi vivono sulla propria pelle.

L’assessora ha spiegato che non vi è alcun ritardo negli interventi: “La disinfestazione a cura della Provincia avviene secondo un processo continuo, da gennaio a dicembre con due interventi mensili per ciascun itinerario, distinguendo tra interventi larvali e adulticidi» Ha poi sottolineato la responsabilità individuale: «I cittadini sono invitati ad adottare comportamenti adeguati, eliminando ogni forma di acqua stagnante nei propri giardini e aree private». Le rassicurazioni, però, non hanno convinto l’opposizione. “Molte volte mi sono chiesta se viviamo in città diverse - ha replicato la prima firmataria - quello che viene descritto in Aula non corrisponde a quanto percepiscono i cittadini”. Obinu ha sollevato dubbi sulla reale esecuzione degli interventi: “se fossero stati effettuati come dichiarato - ha detto - i cittadini ne sarebbero stati informati, anche per adottare le necessarie precauzioni in occasione delle disinfestazioni. E invece, nessuna comunicazione”.

