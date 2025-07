Sarà la stessa tartaruga? Chissà. Per scoprirlo bisognerà attendere. Oggi nella spiaggia di Sa Mesa Longa, nella marina di San Vero Milis, per i bagnanti un'altra sorpresa: è stato trovato un nido di Caretta caretta. Si tratta del secondo scoperto nel Sinis nel giro di pochi giorni. Lo stesso ritrovamento è avvenuto nella spiaggia di Maimoni, nel litorale di Cabras, la settimana scorsa. Questa volta per gli addetti ai lavori non è stata però una sorpresa: "Ci aspettavamo di trovare qualcosa - svela Elisa Mocci, coordinatrice della Rete regionale per la conservazione della fauna marina - La tartaruga è stata avvistata e disturbata più volte. Potrebbe essere lo stesso esemplare di Maimoni. Sarà possibile scoprirlo solo dopo l'apertura ed ispezione del nido. Se ci sono 150 uova non è la stessa - tiene a precisare Mocci - Se invece ne sono presenti circa sessanta sia qua che a Maimoni allora molto probabilmente si tratta dello stesso esemplare”. Per sapere quante sono le uova bisognerà anche in questo caso attendere però a schiusa, ci vorranno circa 50 giorni: la tempistica dipende dalle temperature, dai venti e dal calore della spiaggia. Sul posto erano oggi i biologi del Cnr e tanti curiosi. La zona è stata delimitata e interdetta al transito.

