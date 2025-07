Un quarantacinquenne è rimasto ferito dopo essere stato investito da una fiammata, dopo una fuga di gas.

L’uomo di Norbello è stato subito soccorso e trasferito al Centro grandi ustioni di Sassari. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 45enne avesse cambiato una bombola. Poi ci sarebbe stata la fuga di gas dal tubo che va alla cucina: subito la fiammata che lo ha investito in pieno. I vicini di casa hanno dato l’allarme, momenti di grande preoccupazione anche perché a casa c’era pure la figlioletta di 10 anni che, fortunatamente al momento della fuga di gas, si trovava in un’altra stanza e, a parte un grande spavento, non è rimasta ferita.

Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus per trasferire l’uomo al Centro grandi ustioni di Sassari. Il 45enne è sempre rimasto cosciente ma ha riportato ustioni agli arti inferiori, dai primi accertamenti comunque non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la cucina e tutta l’area interessata. Sono in corso le verifiche per stabilire la causa che ha innescato la fuga di gas, l’ipotesi è che possa esserci stato un guasto.

© Riproduzione riservata