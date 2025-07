L'obiettivo principale del progetto promosso dal Comune di Milis è promuovere il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, fornendo un punto di riferimento per chi si trova in situazioni di disagio sociale, sia di natura pregressa che legata a eventi contingenti della vita. Anche a Milis tra pochi giorni sarà attivo lo "Sportello di supporto Psicologico".

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, residenti nel Comune di Milis, indipendentemente dall'essere già in carico ai servizi sociali. Grazie alla nuova iniziativa sarà possibile offrire percorsi di chiarificazione e supporto per affrontare progressivamente le difficoltà vissute, favorire l'emersione di bisogni ancora non intercettati dai servizi sociali, facilitando l'attivazione di progetti di aiuto mirati ma anche monitorare le necessità presenti sul territorio comunale.

L'accesso al servizio è libero e può avvenire su richiesta diretta dei cittadini oppure tramite segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali. I colloqui si svolgeranno nei locali dell'Ascot il martedì dalle 9.30 alle 12.30 a partire dal 22 luglio. Lo strumento principale di intervento sarà il colloquio individuale o familiare. Inoltre, si prevedono incontri in equipe con la partecipazione di altre figure professionali. Per prenotare è necessario chiamare il numero 350/5286543 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.

