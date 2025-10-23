Una serata di musica e canti per ricordare il Direttore della Radiologia Territoriale della Asl 5 di Oristano venuto a mancare un anno fa, Antonello Gallus. Un medico, un volontario e una persona dal cuore d’oro: ha dedicato la sua carriera alla diagnosi precoce del tumore al seno, accompagnava molte donne offrendo loro non solo competenza medica ma anche conforto in momenti delicati.

Ad un anno dalla scomparsa del dottor Antonello Gallus, la sezione di Oristano della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, presieduta da Eralda Licheri, ha scelto di ricordarlo con un memorial domenica 26 ottobre alle 19.30 al Teatro Garau di Oristano.

«Per non dimenticare una persona che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità - ha sottolineato la presidente Licheri - Oltre ad essere stato un affermato radiologo, Antonello era un volontario della Lilt da molti anni ed aveva ricoperto anche ruoli importanti come vice presidente e prima della scomparsa era il Direttore Scientifico. Stimato da colleghi, dalle sue pazienti e da chiunque l’abbia conosciuto, ha dedicato la sua vita alla prevenzione del tumore al seno e alla sensibilizzazione della popolazione. Abbiamo scelto di ricordarlo organizzando ciò che a lui piaceva di più, una serata canora per condividere musica e la sua memoria in un’atmosfera di affetto e comunità».

Sul palco del Teatro Garau si esibiranno il coro Maurizio Carta, Antony’s Trio con Antonio Sardu e Tonietto Salis, con la partecipazione del cantautore Carlo Serra. L’ingresso sarà a offerta libera ed il ricavato sarà destinato alle attività della Lilt Oristano per la prevenzione del tumore al seno.

«Come Antonello avrebbe voluto - conclude Eralda Licheri - Si invitano tutti a partecipare, per onorare insieme la memoria di Antonello, che con la sua passione, umanità e dedizione professionale ha saputo unire tante persone».

