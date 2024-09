Una grande palestra a cielo aperto, dove sperimentare le discipline più disparate: dal basket, alla danza, passando per il tennis, il pattinaggio artistico, il rugby e perfino l’arrampicata sulla torre di Mariano II.

È stata un successo oltre ogni aspettativa “Sport in centro città”, manifestazione organizzata dal Centro commerciale naturale Centro città. In via Tirso, via Mazzini, Via Figoli, (chiuse al traffico per l’occasione) oltre che in piazza Roma e piazza Eleonora, una trentina di associazioni sportive hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e dato dimostrazioni pratiche delle proprie attività.

La risposta del pubblico è stata positiva: in tantissimi, adulti e bambini, hanno affollato il salotto oristanese per un pomeriggio all’insegna del movimento. “Siamo felicissimi - fanno sapere dal CCN - è la prima volta che organizziamo la manifestazione e il risultato è stato sorprendente”. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune, con la Pro Loco e con la Consulta giovani.

Fondamentale il sostegno delle attività commerciali associate, riconoscibili dal logo esposto in vetrina. Un modo per salutare la bella stagione, che si era aperta il 21 giugno con la grande festa di inizio estate.

