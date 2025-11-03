Come costruire e ristrutturare gli edifici in maniera sana ed ecocompatibile. Si parlerà di questo durante il corso formativo promosso dal Servizio Salute e Ambiente del dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della Asl 5 di Oristano, in programma giovedì 13 novembre, dalle 14.30, all'hotel Mistral 2 di Oristano. Ad aprire i lavori sarà la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras, mentre l'ingegner Luca Soru, dopo aver analizzato il contesto, illustrerà le modalità di riduzione dell'esposizione degli edifici all'inquinamento ambientale e spiegherà come garantire il comfort abitativo e la corretta gestione e manutenzione delle strutture, per poterne assicurare delle buone prestazioni sia in termini sanitari che ambientali. L'evento rientra tra le azioni previste nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione ed è aperto ai professionisti interessati, con il riconoscimento di 4 crediti Ecm. Per aderire all'iniziativa, è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito della Asl entro il 6 novembre 2024. Oltre tale dato, sarà possibile contattare il servizio all'indirizzo email salute.ambiente@asloristano.it per essere iscritti, qualora vi siano ancora posti disponibili.

