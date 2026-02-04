«La morte annunciata del mercato civico di via Quirra». La definisce così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, la sospensione del servizio di facchinaggio, movimentazione merci e gestione delle celle frigorifere al mercato di via Quirra, avvenuta lo scorso 31 gennaio senza alcuna comunicazione agli operatori.

A sollevare la questione il consigliere comunale Alessio Mereu, che ha depositato un’interrogazione urgente al sindaco e alla Giunta: «Come è possibile che l’amministrazione ignori la disperazione di tanti operatori?» dichiara Mereu. «Chiediamo che venga data voce ai lavoratori e che si fughi ogni dubbio sul rischio di carenze igieniche nella movimentazione e conservazione delle merci».

Il servizio, prorogato fino al 31 ottobre 2026 solo per il mercato di piazza Nazzari, esclude via Quirra. Nel nuovo bando, in scadenza il 13 febbraio, la voce relativa al mercato «non è neanche contemplata», lasciando operatori e ditta appaltatrice senza spiegazioni.

«La scelta dell’amministrazione Zedda – aggiunge Meloni – appare come la morte annunciata di un mercato la cui vitalità rappresenta il fulcro per un quartiere popolare che non può essere abbandonato a se stesso». A ciò si aggiunge la «disperazione dei lavoratori del servizio sospeso che, da un giorno all'altro, si sono ritrovati senza lavoro».

