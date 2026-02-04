Ha riaperto nella nuova veste l’ufficio postale di Santa Giusta. Sono, infatti, terminati i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della pubblica amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. In provincia di Oristano ad oggi sono 58 gli uffici postali già operativi dopo gli interventi di ristrutturazione e 2 quelli attualmente interessati dai lavori previsti dal progetto.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si è proceduto alla realizzazione di uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, alla posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi.

In particolare, come in 74 uffici postali della provincia di Oristano, anche nell’ufficio postale di Santa Giusta sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati Inps” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e 15 diversi certificati anagrafici. L’ufficio postale di Santa Giusta è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35.

