A Scano nasce il centro commerciale naturale, associazione per operatori commerciali e turistici, artigiani e professionisti dei servizi.

L’intento è unire le forze, mettere insieme competenze e conoscenze per collaborare in modo coordinato per valorizzare l’economia locale e il commercio di prossimità, rendere più attrattiva l’area urbana, migliorando l’esperienza di cittadini e visitatori.

Coordinare le attività commerciali in modo unitario e strategico, promuovere il territorio dal punto di vista commerciale, culturale e turistico, dunque rafforzare la competitività delle piccole imprese rispetto alla grande distribuzione.

«Una rete volta alla valorizzazione delle attività locali in un’ottica sistemica e integrata, per l’attrazione di risorse pubbliche, per l’intensificazione della cooperazione interna, per la promozione del brand “Scano” nel mercato e nella percezione collettiva», precisa il sindaco Antonio Flore Motzo.

Giovedì 5 febbraio il primo incontro per la costituzione del sodalizio, appuntamento al Teatro Nonnu Mannu alle 18.30, interverranno il primo cittadino, Alioska Mancosu ed Emanuele Orrù.

© Riproduzione riservata