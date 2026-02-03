Un appuntamento atteso dal territorio, quello in programma a Curcuris, sabato 7 febbraio, a partire dalle 17. Si terrà, infatti, l’inaugurazione ufficiale della “Mediateca Culturale”.

Il taglio del nastro avverrà in collaborazione con la Pro loco.

Un progetto finanziato dal GAL Marmilla per i comuni di Curcuris (capofila e sede dell’intervento), Villa Verde e Albagiara. Ad ospitare la Mediateca saranno i locali dell’ex municipio e al suo interno sono previsti spazi per il coworking, stampa fai da te, una sala multimediale (adatta per il cinema, la formazione, la musica e i videogiochi digitali) e la consultazione di libri in sede. Per l’occasione, inoltre, considerata anche la vicinanza con la “Giornata della Memoria”, verrà proiettato un film a tema, come momento di approfondimento dedicato alla Shoah e alla memoria storica. “Un nuovo spazio di incontro, crescita e condivisione – afferma il sindaco di Curcuris, Raffaele Pilloni - un luogo aperto, inclusivo e rivolto al futuro, dove la cultura diventa strumento di partecipazione e condivisione”.

