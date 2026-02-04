A Oristano l’arte in città sposa il cuore. In occasione della Sartiglia 2026, lo spazio espositivo M-Arte di via Cagliari 275, si trasforma in un presidio di solidarietà e bellezza. Il 15 e 17 febbraio, le porte della galleria resteranno aperte con orario continuato, dalle 10:30 fino a sera, per un’iniziativa speciale dedicata alla lotta contro i tumori. All’interno della cornice della mostra collettiva "M-aria", dedicata all’esplorazione dell’identità femminile, prenderà vita una raccolta fondi a favore dell'associazione "Le Belle Donne" di Oristano, in campo da anni per educare alla sensibilizzazione del tumore al seno, sostenendo le famiglie nel difficile percorso della malattia oncologica.

Numerosi artisti locali e amici dello spazio M-Arte hanno generosamente donato piccole opere che i visitatori potranno acquisire per sostenere le attività di assistenza e prevenzione dell’associazione. Per garantire la massima trasparenza, il contributo per le opere donate sarà versato dai partecipanti direttamente tramite bonifico bancario sul conto dell'Associazione "Le Belle Donne".

L’intero progetto espositivo si concluderà ufficialmente giovedì 20 febbraio alle ore 19. La serata del finissage sarà arricchita dall’intervento della storica dell’arte Ivana Salis, che presenterà le opere in mostra e offrirà una sintesi critica del percorso artistico della collettiva "M-aria".

«Un invito rivolto a cittadini e turisti - fanno sapere gli organizzatori dell'iniziativa - per arricchire l'emozione della Sartiglia con un gesto concreto di vicinanza e sostegno».

