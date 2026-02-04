Non un semplice arredo. Ma un dono speciale per far riposare i pazienti mentre effettuano le trasfusioni, nel reparto di Microcitemie dell’ospedale San Martino di Oristano. Sei nuove poltrone sono state donate dall’associazione “Thalassa Azione”. La consegna è avvenuta durante una semplice ma significativa cerimonia alla presenza della direttrice generale della Asl 5, la dottoressa Grazia Cattina, del dottor Mauro Murgia, direttore del reparto assieme al suo staff e di Massimiliano Vinci, segretario regionale di Thalassa Azione.

«La nostra associazione è da sempre vicina ai pazienti sardi ed alle loro famiglie - ha detto Vinci - per questo abbiamo deciso di donare questi arredi. Anche se queste poltrone per noi non rappresentano solo semplici arredi, ma sono uno strumento che consentirà di rendere le ore di permanenza nel reparto dei talassemici un po’ più serene».

Le sei poltrone sono dotate di meccanismi alza-persona e si trasformano quasi in un letto. «Ogni paziente viene da noi mediamente ogni quindici giorni per le trasfusioni: ha necessità di stare comodo. Questi nuovi supporti glielo consentiranno».

Una collaborazione fra il reparto di Microcitemie del San Martino e Thalassa Azione, che prosegue da anni. Parole di ringraziamento per questo bel gesto solidale sono arrivate anche dalla dottoressa Cattina a nome di tutta la direzione generale e di tutta la Asl.

«Siamo molto grati per questo nuovo dono all’associazione Thalassa Azione - ha detto la dottoressa Cattina - è un’ulteriore dimostrazione che quando esiste una rete di collaborazione con il mondo del volontariato e il terzo settore, ne beneficiano anche i servizi sanitari in termini di assistenza e qualità».

© Riproduzione riservata