Cinque denunce e sanzioni per quasi 43 mila euro. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi sul gioco legale in diversi esercizi della provincia di Oristano, nell’ambito di un’attività mirata alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’operazione è stata condotta dal Reparto Operativo in collaborazione col Nucleo Investigativo e le Compagnie Carabinieri di Oristano, Ghilarza e Mogoro coadiuvate dalle rispettive Stazioni Carabinieri e con il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Oristano e di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari.

Le verifiche hanno interessato punti scommesse, centri ricariche e locali con slot machine. In cinque casi i titolari delle attività sono stati denunciati per violazioni legate alla gestione degli apparecchi e al mancato rispetto della normativa di settore.

Nel complesso sono state contestate sanzioni per 42.956 euro, legate soprattutto a irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, formazione del personale e requisiti autorizzativi. Durante i controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale, sono emerse anche sono state riscontrate ulteriori violazioni in materia di lavoro e sicurezza, oggetto di specifici provvedimenti da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

