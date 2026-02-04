L’obiettivo è quello di ridurre il divario digitale tra i cittadini, supportati in questo percorso dalla figura del facilitatore digitale. A Ollastra è stato attivato il Punto di facilitazione digitale. Si trova in via Tuveri al civico 20 presso la biblioteca comunale, e in parte presso la sala consiliare del Comune, in via Angioy.

ll servizio, completamente gratuito, è stato creato finanziato dall’Unione Europea. Lo sportello è attivo lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. E dalle 15 alle 18. Come fa sapere il Comune, «Punto digitale è un luogo fisico nel quale i cittadini sono aiutati da persone competenti, i facilitatori digitali appunto, nell’uso di internet e degli strumenti digitali».

Il facilitatore digitale supporta lo sviluppo delle competenze di base delle persone, quelle che permettono l’inclusione digitale: l’accesso ai servizi online (in primis della Pa) e l’accompagnamento dei singoli cittadini, attraverso il supporto e l’orientamento.

«Grazie ai servizi forniti dai punti di facilitazione digitale - si legge in ua nota del Comune - i fruitori vengono accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza, al progressivo utilizzo autonomo e consapevole».

© Riproduzione riservata