La missione è chiara: aiutare le persone a smettere di fumare. La Lilt, sezione di Oristano, scende in campo ancora una volta per la prevenzione oncologica. Liberarsi dalla dipendenza da nicotina significa, infatti, ridurre il rischio di sviluppare patologie oncologiche e cardiovascolari, ma anche ritrovare energia e benessere.

Il percorso, completamente gratuito, si svolgerà in online e prevede 10 incontri di gruppo, dalle 18 alle 20, più altri due incontri di follow-up. Saranno condotti da psicologhe esperte che offriranno strumenti pratici per affrontare la dipendenza dal fumo. Il primo incontro è previsto per martedì 17 marzo.

Per prenotare il colloquio è necessario inviare entro il 9 marzo un messaggio WhatsApp al numero 340 6109281 con la dicitura “Gruppo disassuefazione dal fumo", seguita da nome e cognome. Poi le persone verranno contattate per il colloquio di valutazione.

© Riproduzione riservata