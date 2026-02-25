La riorganizzazione della macchina amministrativa di Bosa compie un passo decisivo con l’approvazione della Giunta e con i successivi decreti firmati dal sindaco Alfonso Marras, che completano il nuovo assetto individuando i responsabili delle sei Aree in cui è strutturato il Comune. Tutto parte dalla necessità, riconosciuta nella delibera, di “adeguare l’ente ai principi di efficienza, economicità e buon andamento, rendendo la struttura più coerente con gli obiettivi di governo e con le esigenze dei cittadini”.

In questo quadro si inserisce anche la recente decisione con cui Marras ha nominato Alessandro Cossu nuovo comandante della Polizia Locale e responsabile dell’Area che comprende anche l’area della Protezione Civile. Parallelamente, il sindaco ha firmato gli altri provvedimenti che completano la squadra tutta “rosa” dei responsabili: Rita Mozzo agli Affari generali e istituzionali e vicesegretaria, Angela Cao ai Servizi sociali e Pubblica istruzione, Patrizia Iualè all’Ambiente e Patrimonio, Michela Maddalena Piras alle Finanze e Elena Beccu ai Lavori pubblici e Manutenzioni.

Tutti gli incarichi avranno validità fino al 31 dicembre 2026, salvo modifiche legate a futuri aggiornamenti organizzativi. Con queste nomine prende forma una struttura più chiara, coordinata e funzionale, pensata per migliorare la qualità dei servizi e rendere l’azione amministrativa più rapida e vicina alla comunità.

