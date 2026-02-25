Bosa, le nuove nomine del sindaco MarrasAlessandro Cossu alla guida della Polizia locale. Nella squadra amministrativa molte donne
La riorganizzazione della macchina amministrativa di Bosa compie un passo decisivo con l’approvazione della Giunta e con i successivi decreti firmati dal sindaco Alfonso Marras, che completano il nuovo assetto individuando i responsabili delle sei Aree in cui è strutturato il Comune. Tutto parte dalla necessità, riconosciuta nella delibera, di “adeguare l’ente ai principi di efficienza, economicità e buon andamento, rendendo la struttura più coerente con gli obiettivi di governo e con le esigenze dei cittadini”.
In questo quadro si inserisce anche la recente decisione con cui Marras ha nominato Alessandro Cossu nuovo comandante della Polizia Locale e responsabile dell’Area che comprende anche l’area della Protezione Civile. Parallelamente, il sindaco ha firmato gli altri provvedimenti che completano la squadra tutta “rosa” dei responsabili: Rita Mozzo agli Affari generali e istituzionali e vicesegretaria, Angela Cao ai Servizi sociali e Pubblica istruzione, Patrizia Iualè all’Ambiente e Patrimonio, Michela Maddalena Piras alle Finanze e Elena Beccu ai Lavori pubblici e Manutenzioni.
Tutti gli incarichi avranno validità fino al 31 dicembre 2026, salvo modifiche legate a futuri aggiornamenti organizzativi. Con queste nomine prende forma una struttura più chiara, coordinata e funzionale, pensata per migliorare la qualità dei servizi e rendere l’azione amministrativa più rapida e vicina alla comunità.