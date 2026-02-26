A San Vero Milis, 2.400 abitanti e 25 chilometri di costa da gestire, uno dei 40 comuni della provincia in cui, in primavera, i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, è iniziata la campagna elettorale.

Si presenta ufficialmente la lista civica “San Vero Milis e Marine: Futuro insieme” guidata dal candidato a sindaco Andrea Atzori, gestore della famosa colonia felina di Su Pallosu. Si tratta del primo gruppo che esce allo scoperto.

La loro missione è una: dare voce ai residenti delle 5 borgate ma soprattutto, in caso di vittoria, far arrivare nelle marine tutti i servizi che non sono mai esistiti.

Hanno deciso di sposare l’idea di Atzori i candidati consiglieri Francesco Aritzu, Raimondo Giovanni Aru, Daniele Carta, Rosalba Corona, Luca Deias, Alessandro Dessì, Riccardo Lisini, Daniela Pintor, Adriana Mereu, Osanna Salima Salis, Patrizia Schianchi e infine Irene Erdas, attuale consigliera di minoranza nel Comune di Riola Sardo.

“San Vero Milis ha una ricchezza che pochi territori possono vantare - commenta Atzori - un paese con una forte identità e un sistema di marine e coste di valore straordinario, fatto di mare, stagni, zone umide, biodiversità, tradizioni, lavoro e comunità. Per troppo tempo questa ricchezza è stata vissuta come un problema stagionale, gestita con soluzioni tampone, senza una visione di lungo periodo".

Atzori ricorda che le marine non sono la periferia del paese: “Putzu Idu, Sa Rocca Tunda e Su Pallosu non sono solo località balneari, sono luoghi vissuti, abitati tutto l’anno o per lunghi periodi, che distano mediamente oltre 20 chilometri dal centro di San Vero Milis. Questa distanza non può continuare a tradursi in minore attenzione, minore ascolto, minori servizi e decisioni prese altrove e senza confronto. Le marine, da troppo tempo abbandonate, sono parte integrante della comunità di San Vero Milis. Serve l’ascolto dei residenti e il decentramento dei poteri e dei servizi”.

Atzori dopo mesi di lavoro commenta: “Pur con la dovuta prudenza necessaria per il rispetto delle norme che regolano la presentazione delle liste, poter dire oggi che il nostro tentativo di formare la lista sta andando in porto è già una prima piccola grande vittoria. Non era scontato portare all'attenzione di questa campagna elettorale la questione marine. Siamo convinti che solo una rinascita delle borgate può ridare sviluppo e lavoro al paese di San Vero. Dobbiamo essere capaci di passare dall'abbandono attuale, alla valorizzazione, far diventare le 5 borgate centri turistici di qualità,è una necessità".

Ora bisogna attendere l'ufficialità delle altre liste. Una dovrebbe essere guidata dall'attuale sindaco Luigi Tedeschi, l'altra invece da Piergiuseppe Vacca, agronomo ed ex assessore del Comune di Oristano quando era guidato dalla sindaca Angela Nonnis. Sarebbe lui il candidato a sindaco della lista "Progetto San Vero", formata da un gruppo di persone che da mesi si riunisce per mettere nero su bianco il programma elettorale.

© Riproduzione riservata