Sfilate e mostre di bovini. Ci saranno poi anche trattori, specie botaniche rare e insolite, e non mancheranno le degustazioni di prodotti locali, come la fragola, regina del paese, che, grazie a questo primo sole dopo tanta pioggia, sta iniziando a farsi notare nei campi del territorio. Ad Arborea motori già accesi per organizzare la Fiera dell’agricoltura, giunta quest'anno alla sua 41ª edizione. C'è già una novità: si terrà per la prima volta a metà aprile e non a inizio maggio. Una decisione presa dalla Pro Loco, anima organizzatrice dell'evento, uno degli appuntamenti più significativi per il mondo agricolo e zootecnico regionale, che prevede anche numerose manifestazioni collaterali di grande successo. Lo scorso anno si sono registrate circa 10 mila presenze. L'evento è stato anticipato e le date da segnare sul calendario sono il 18 e il 19 aprile. La decisione è stata presa pochi giorni fa, durante un incontro tra la Pro Loco, il Comune e tutti gli altri enti coinvolti, tra cui il Sistema Arborea composto da Tre A – Latte Arborea, la Cooperativa Produttori e la Banca di Arborea. Le iscrizioni per partecipare alla fiera sono aperte da due giorni. Lo scorso anno erano presenti più di 120 espositori.

La Fiera dell'Agricoltura lo scorso anno (Foto concessa)

«Le motivazioni che ci hanno portato a anticipare l’evento sono tre - spiega il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris - Gli agricoltori tra fine aprile e i primi di maggio sono impegnati con la semina del mais, ma anche per evitare di accavallarci con la Fiera del bestiame di Ollastra, il 25 aprile. Anche i produttori di fragole ci hanno chiesto di anticipare l'evento. Come sempre ci attendiamo una grande affluenza, sia di chi partecipa all'evento in prima persona, sia di chi invece ama visitare il centro fieristico, un luogo in cui si intrecciano per due giorni filiere produttive, formazione tecnica, promozione turistica e coesione sociale».

All’interno della Fiera dell’Agricoltura si terrà la quarantaduesima edizione della Mostra Zootecnica Regionale della razza Frisona Italiana, organizzata dall’Associazione Allevatori della Regione, punto di riferimento per la selezione genetica, la qualità delle produzioni e il confronto tecnico tra gli allevatori. Lo scorso anno erano in mostra 125 capi per un totale di 23 allevamenti. La manifestazione prevede anche la Mostra mercato delle macchine e componenti per l’gricoltura. Ci sarà anche la 23ª edizione dell’OrtoFloroViva, dedicata al vivaismo. Infine, la tradizionale sagra della fragola, giunta alla sua 38ª edizione, un evento identitario per celebrare le produzioni simbolo del territorio.

