Un impatto violento. Uno scontro fra un’auto e una moto, poi la fuga del conducente del suv che non si è fermato a prestare i soccorsi.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata a Riola Sardo quando, per cause in corso di accertamento, l'auto è finita contro la moto.

Il giovane che era in sella alla due ruote è caduto a terra ma fortunatamente si è procurato soltanto qualche escoriazione. Il conducente del veicolo invece si è allontanato senza prestare i soccorsi.

Subito è stato dato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Riola che hanno subito avviato gli accertamenti.

Poco dopo l’automobilista è tornato, in bicicletta, sul luogo dell’incidente ed è stato subito sentito dai militari. Sul posto anche i carabinieri della sezione Radiomobile.

