Oristano, lavori in corso: centro storico senza correnteL’intervento è previsto venerdì 27 febbraio dalle 8.30 alle 15.30
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Blackout programmato nel cuore della città. Domani, venerdì 27 febbraio, E-Distribuzione eseguirà lavori di manutenzione agli impianti nel centro storico di Oristano. Per consentire l’intervento sarà necessario interrompere l’erogazione dell’energia elettrica dalle 8.30 alle 15.30 in diverse vie e piazze.
Lo stop alla fornitura coinvolgerà anche gli uffici comunali che resteranno chiusi al pubblico per l’intera durata dell’interruzione. I servizi riprenderanno una volta completati i lavori e ripristinata la corrente.
Le aree interessate sono: piazza Eleonora (civici dal 3 al 9, dal 17 al 21, 25, dal 29 al 31, dal 4 all’8, dal 18 al 22, 26, 30, 40, 44, sn); via De Castro (47, dal 53 al 59, dal 63 al 67, 71, 57a, dal 44 al 46, 50, 56, dal 62 al 64, sn); via Sant’Antonio (1, dal 5 al 7, dall’11 al 13, dal 19 al 23, 1a, 13a, 23a, dall’8 al 10, sn); via Cagliari (dal 161 al 167, sn); via Beatrice d’Arborea (sn); via Eleonora d’Arborea (14 e 19).
Una fascia oraria delicata per il centro storico, nel pieno dell’attività quotidiana di negozi, studi professionali e servizi. Qualche disagio è prevedibile, in attesa che l’intervento tecnico venga completato.