Momenti di paura a Terralba per il crollo di una vecchia casa in mattoni crudi.

Il cedimento si è verificato intorno alle 4 in via Dante: una parte dell’edificio si è sgretolata. Il forte boato ha fatto temere il peggio, anche perché all’interno si trovava un anziano. L’uomo dormiva in una stanza che si trova dalla parte opposta a quella che è crollata. Fortunatamente l’anziano non ha ha riportato alcuna conseguenza, anche se al momento non ha più una casa. Il Comune si è già attivato per cercare una soluzione.

Sul posto del crollo sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Saranno effettuate ulteriori verifiche per valutare la stabilità dell’edificio.

© Riproduzione riservata