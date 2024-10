Per contenere il fenomeno delle discariche abusive in città serve l'ausilio degli occhi elettronici.

Ne è convinta la minoranza di centrosinistra che in un'interpellanza al sindaco, Massimiliano Sanna, e all’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, chiede se sono previsti interventi di monitoraggio attraverso ipianti di videosorveglianza".

“L’installazione di telecamere nelle aree a rischio potrebbe costituire un deterrente efficace per i trasgerssori - sostengono il primo firmatario, Umberto Marcoli, Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Carla Della Volpe, Francesca Marchi e Francesco Federico - Le immagini raccolte potrebbero essere utilizzate per identificare e sanzionare chi abbandona rifiuti in modo illecito”.

Nel documento si chiede anche quali misure di sanzione sono previste e se le foto saranno utilizzate come prove. La minoranza sollecita anche un report sulle discariche attualmente presenti nel territorio e la predisposizione di un piano d’azione per contenere il fenomeno.

