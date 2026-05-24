il rogo
24 maggio 2026 alle 07:38aggiornato il 24 maggio 2026 alle 07:39
Incendio in un’azienda agricola a Santu Lussurgiu, va in fiamme un’imballatriceSul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante
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Incendio di un’imballatrice in un’azienda agricola a Santu Lussurgiu.
La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto la chiamata di soccorso ieri sera: sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Abbasanta.
Gli operatori, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area circostante. L’azienda e diversi mezzi agricoli non sono stati interessati dall’incendio.
(Unioneonline)
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