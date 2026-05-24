Incendio di un’imballatrice in un’azienda agricola a Santu Lussurgiu.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto la chiamata di soccorso ieri sera: sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Abbasanta.

Gli operatori, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area circostante. L’azienda e diversi mezzi agricoli non sono stati interessati dall’incendio.

(Unioneonline)

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