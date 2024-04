È uno degli eventi più attesi dell'estate oristanese, in grado di richiamare fino a 2mila spettatori a serata: torna l'appuntamento con la Catte Cup, iconico torneo di calcio a 7 che tra i requisiti di partecipazione ne ha uno fondamentale, formare la squadra con il proprio gruppo di amici.

Da domani e fino al 26 maggio sarà possibile iscriversi alla settima edizione in programma dal 15 al 30 luglio. Trentadue squadre divise in otto gironi si sfideranno sul campo del Seminario arcivescovile ma, novità dell'anno, se il numero delle formazioni iscritte dovesse essere superiore, a giugno si svolgerà una fase preliminare di qualificazione. Confermato anche il torneo femminile.

Nessun montepremi in denaro: "I valori della Catte Cup sono l'amicizia e la passione per il calcio - fanno sapere gli organizzatori - ci saranno altri premi per le squadre vincitrici e per i giocatori che si contraddistingueranno".

E poi c'è l'aspetto benefico: dopo l’edizione del 2022 sono stati donati due defibrillatori alla città di Oristano, mentre quella del 2023 porterà all’acquisto di tre sedie job disponibili da questa estate. “Per noi è molto importante lasciare un segno tangibile di quello che facciamo - spiega Mattia Murru, tra i fondatori dell'iniziativa - Ci piace essere da apripista in questo, invitiamo infatti tutti gli eventi e le attività a fare lo stesso.”

“È per noi molto importante accogliere l’evento nel nostro impianto sportivo - osserva don Alessandro Floris, rettore del Seminario arcivescovile - Un evento d’impatto per tutti i giovani, che non prevede solo lo sport ma anche la convivialità e la condivisione dello stare insieme. C’è un dialogo tra la Chiesa diocesana e i giovani ed è un aspetto da sottolineare, noi ci siamo e siamo a completa disposizione."

