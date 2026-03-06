La consigliera comunale di maggioranza Daniela Brundu non fa più parte della assemblea civica cittadina bosana. Le sue dimissioni sono state formalizzate con una lettera indirizzata al sindaco Alfonso Marras e protocollate eri. «Alla base della mia decisione – spiega Brundu- non c'è nessun nessuna motivazione di carattere politico, ma soltanto la consapevolezza che i miei importanti impegni di lavoro come medico di famiglia, non mi consentono più di portare avanti questo incarico come vorrei».

«Prima di rimettermi – aggiunge - ho spiegato le ragioni del mio gesto allo stesso sindaco Marras. Ringrazio i cittadini che mi avevano sostenuto alle elezioni alle scorse elezioni comunali e garantisco che il mio impegno nel sociale continuerà ancora come ho sempre fatto per questa città».

Al suo posto dovrebbe subentrare, se accetterà l'incarico, Carlo Deidda dipendente dell' Aspal di Bosa, il primo dei non eletti della lista civica che sostiene l'attuale maggioranza. Anche lui sardista come la Brundu e componente del direttivo di sezione, dovrebbe entrare a far parte di “Gruppo civico” della quale faceva parte la stessa consigliera dimissionaria.

