Pettorina catarifrangente e occhi attenti al traffico. A Oristano tornano in campo i “nonni vigili”, volontari pronti a presidiare gli attraversamenti davanti alle scuole per aiutare gli studenti negli orari di ingresso e uscita.

Il Comune ha pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata a individuare sei anziani che svolgeranno il servizio di sicurezza e assistenza agli alunni delle scuole dell’obbligo negli anni 2026 e 2027. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza nelle aree scolastiche e prevenire situazioni di pericolo nei momenti più affollati della giornata.

“Il progetto - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - nasce per offrire agli anziani della nostra comunità l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della città, mettendo a disposizione tempo, esperienza e senso civico per un servizio utile e prezioso. Da un lato si tutela la sicurezza dei bambini, dall’altro si valorizza il ruolo sociale degli anziani”.

Il servizio sarà svolto su base volontaria, senza compenso, per un massimo di tre ore al giorno e a supporto della Polizia locale. I volontari stazioneranno davanti alle scuole invitando gli studenti a utilizzare correttamente gli attraversamenti pedonali e segnalando eventuali situazioni di pericolo.

Possono candidarsi i residenti a Oristano tra i 60 e i 75 anni, pensionati o disoccupati, in possesso di idoneità psico-fisica e senza precedenti penali. Titolo preferenziale sarà l’esperienza nelle forze dell’ordine o l’iscrizione alle relative associazioni.

Le domande, compilate sull’apposito modulo disponibile sul sito del Comune e presso il Comando della Polizia locale, dovranno essere presentate entro il 26 marzo 2026 e inviate via e-mail a protocollo@comune.oristano.it oppure alla PEC istituzionale@pec.comune.oristano.it, allegando certificato medico di idoneità e copia di un documento d’identità.

