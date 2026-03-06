Ruinas, domenica 22 marzo appuntamento con "Sa die de S'Innestu"Le attività prenderanno il via alle 8.30, quando ci sarà il ritrovo dei partecipanti di fronte al municipio
Con l’ormai imminente arrivo della primavera prendono il via anche a Ruinas le prime iniziative all’aria aperta.
Domenica 22 marzo, infatti, organizzato dal Comitato di San Giorgio 2026, si terrà il tradizionale appuntamento con “Sa die de S’Innestu”. Le attività prenderanno il via alle 8.30, quando ci sarà il ritrovo dei partecipanti di fronte al municipio.
Tutta la mattinata sarà impiegata nell’antica “arte” dell’innesto.
Alle 13, infine, è prevista la conclusione dell’attività con il pranzo collettivo in località “Is Benas”; previsto un menù completo di primo, secondo, contorno e bevande al costo di 15 euro.
La partecipazione è aperta a tutti, mentre le adesioni andranno effettuate entro mercoledì 18 marzo.