Anche il Comune di Morgongiori aderisce a uno dei progetti del Servizio Civile Universale. A questo proposito, i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) potranno presentare la domanda di partecipazione entro il prossimo 8 aprile.

Il progetto del Comune di Morgongiori prevede la presenza di 3 volontari che saranno impegnati nel “Settore Cultura - Patrimonio storico, artistico e culturale” e, nello specifico, all’interno del progetto "Custodi delle Tradizioni. Servizio Civile Universale nei Comuni della Sardegna", tra la Biblioteca comunale e il MUVAT (Museo Vivente d’Arte Tessile) di Morgongiori.

Un’esperienza formativa, professionale e di cittadinanza attiva che impegnerà i ragazzi per un periodo di 12 mesi. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line). Il bando integrale, con progetto e modalità attuative sono disponibile sul sito istituzionale dell’ente e presso l’ufficio del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona del Comune (indirizzo serviziosocialemorgongiori@gmail.com e protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it).

© Riproduzione riservata