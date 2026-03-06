C'è ancora tempo per presentare le candidature relative alle selezioni di personale per lo svolgimento delle attività di ausiliario del traffico in vista della stagione estiva 2026, nel Comune di Cabras. Sono stati, infatti, prorogati i termini. Le assunzioni da parte della Sis, che si occuperà della gestione delle linee blu, saranno a tempo determinato e parziale. Per l'ammissione alle selezioni è richiesto il possesso di alcuni requisiti essenziali, quali la cittadinanza italiana, il possesso della maggiore età, del diploma di scuola media superiore, l'assenza di carichi penali pendenti e di misure di prevenzione, il possesso della patente di guida categoria B e l'idoneità fisica all'incarico.

Costituisce titolo preferenziale l'età non inferiore a 20 anni e non superiore ai 40, la familiarità con le tecnologie informatiche e l'essere dotati di pc e accesso a internet. È un requisito preferenziale anche la residenza nel territorio del Comune di Cabras e la conoscenza di una o più lingue straniere. Gli interessati possono partecipare alla selezione entro il giorno 15 marzo inviando l'istanza all'indirizzo e-mail hr@sis.city . Alla domanda occorre allegare il proprio curriculum vitae. La procedura di selezione consisterà in una valutazione preliminare.

Poi ci saranno gli ammessi a un colloquio volto a verificare le competenze e le attitudini, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere.

