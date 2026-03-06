Disagi nelle abitazioni di Cabras. Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche nel Comune, martedì 10 marzo i tecnici di Abbanoa effettueranno i collegamenti delle nuove condotte realizzate nelle vie Tharros, Cairoli, Mazzini e Cesare Battisti alla rete idrica esistente.

«Per l’esecuzione dell’intervento, dalle 8 fino alle 16.30, occorrerà interrompere l’alimentazione idrica dall’impianto di potabilizzazione di Silì verso l’intero abitato di Cabras - fanno sapere da Abbanoa - compresa la frazione di Solanas e la borgata di Pesaria, territorio del Comune di Oristano. Si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento».

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

© Riproduzione riservata