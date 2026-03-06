Nuove risorse provengono dalla Regione per la riqualificazione e manutenzione delle strade urbane del territorio comunale. Il comune ha ottenuto 296mila euro che saranno utilizzati per la riqualificazione della periferia di Puba, un’altra porta di accesso al paese provenendo da Sagama che ha necessità di un sostanziale intervento di rigenerazione urbana.

I lavori di riqualificazione e riordino urbano dell’area verranno realizzati nel rispetto dell’assetto idrogeologico esistente nel piano comunale. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano. Sono previsti marciapiedi, verde pubblico e l’illuminazione. L’intervento, reso possibile con il finanziamento regionale, e una quota di cofinanziamento comunale, è destinato al miglioramento dell’accessibilità al centro abitato da nord, andando quindi a riqualificare la viabilità locale.

Il sindaco Antoni Flore Motzo spiega: «Un’opera importante e necessaria tutelando la natura e il paesaggio circostante, nel frattempo si procede con l’ingresso di s’Iscala de sa Corte, l’obiettivo finale è intervenire su tutte le periferie».

© Riproduzione riservata