Tra accuse infuocate e minacce di querele che nelle ultime ore hanno acceso lo scontro politico, in Comune a Oristano il clima resta rovente. Nel pieno della crisi che attraversa la maggioranza, però, il sindaco Massimiliano Sanna prova a tenere insieme i pezzi e a salvare l’ultimo anno di consiliatura.

Questa mattina il primo cittadino ha incontrato a Palazzo Campus Colonna una delegazione di Sardegna al Centro 20Venti guidata dal segretario provinciale Giancarlo Mameli. Un confronto arrivato dopo giorni di tensioni e prese di posizione pubbliche, che si è concentrato su alcuni punti programmatici sui quali sarebbe stata trovata un’intesa di massima e un impegno condiviso per portare avanti l’azione amministrativa fino alla fine del mandato.

«Le risultanze dell’incontro saranno ora portate all’attenzione del tavolo politico della maggioranza – ha commentato il sindaco Sanna al termine della riunione – sui temi affrontati abbiamo riscontrato una significativa convergenza e confido nella possibilità di individuare una sintesi che consenta di proseguire l’azione amministrativa nell’ultimo anno di mandato con un rinnovato spirito di collaborazione. Voglio inoltre esprimere apprezzamento per l’apertura al dialogo e il senso di responsabilità dimostrati dagli esponenti di Sardegna al Centro 20Venti, un atteggiamento che considero positivo nell’interesse della città e della stabilità amministrativa».

Nei giorni scorsi proprio Sardegna al Centro 20Venti aveva indicato alcune condizioni politiche per un riavvicinamento alla maggioranza: l’avvio in forma sperimentale della Zona a traffico limitato, una revisione del regolamento sui dehors e la definizione di un nuovo appalto per la gestione dei parcheggi ritenuto più rispondente alle esigenze della città.

