Le porte del Tribunale di Oristano si aprono alla città. Domani, sabato 7 marzo, il Palazzo di Giustizia di piazza Aldo Moro ospiterà una giornata di apertura straordinaria pensata per permettere ai cittadini di conoscere da vicino il funzionamento della macchina giudiziaria.

A partire dalle 10, chi lo desidera potrà partecipare a una visita guidata all’interno dell’edificio, con l’occasione di scoprire gli spazi in cui si svolge l’attività giudiziaria e di osservare più da vicino l’organizzazione degli uffici.

Nel corso della mattinata è previsto anche un momento di confronto diretto con i magistrati, che illustreranno l’attività giurisdizionale e risponderanno alle domande dei partecipanti. L’iniziativa punta a creare un’occasione di dialogo con la cittadinanza e a rendere più comprensibile il lavoro che quotidianamente viene svolto negli uffici giudiziari.

Per molti sarà anche l’opportunità di entrare in un luogo solitamente poco accessibile al pubblico e di conoscere da vicino uno dei presidi istituzionali più importanti del territorio, comprendendone meglio funzioni e ruolo nella vita della comunità.

