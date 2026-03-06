Oristano, il Tribunale apre le porte ai cittadiniOpen day in piazza Aldo Moro per far conoscere da vicino il funzionamento della macchina giudiziaria
Le porte del Tribunale di Oristano si aprono alla città. Domani, sabato 7 marzo, il Palazzo di Giustizia di piazza Aldo Moro ospiterà una giornata di apertura straordinaria pensata per permettere ai cittadini di conoscere da vicino il funzionamento della macchina giudiziaria.
A partire dalle 10, chi lo desidera potrà partecipare a una visita guidata all’interno dell’edificio, con l’occasione di scoprire gli spazi in cui si svolge l’attività giudiziaria e di osservare più da vicino l’organizzazione degli uffici.
Nel corso della mattinata è previsto anche un momento di confronto diretto con i magistrati, che illustreranno l’attività giurisdizionale e risponderanno alle domande dei partecipanti. L’iniziativa punta a creare un’occasione di dialogo con la cittadinanza e a rendere più comprensibile il lavoro che quotidianamente viene svolto negli uffici giudiziari.
Per molti sarà anche l’opportunità di entrare in un luogo solitamente poco accessibile al pubblico e di conoscere da vicino uno dei presidi istituzionali più importanti del territorio, comprendendone meglio funzioni e ruolo nella vita della comunità.