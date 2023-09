Un torneo di calcio a 5 per ricordare due amici, scomparsi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, e che Oristano non vuole dimenticare.

Sabato torna l’appuntamento con il memorial Emilio Naitza e Stefano Sechi.

L’appuntamento è sul campo dell’associazione ippica Giara Oristanese, in località Fenosu, a partire dalle 16. Al termine delle partite, alle 18, sono previsti le premiazioni e un discorso in ricordo dei due oristanesi legati in gioventù anche da una comune passione per la radiofonia.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, rientra nel calendario del Settembre Oristanese, rassegna promossa dal Comune, dalla Fondazione Oristano, dalla Pro Loco e da numerose associazioni.

