Riflessioni, conferenze e tanto altro. Anche a Oristano domani andranno in scena tanti eventi per celebrare la Giornata della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, degli internati e dei deportati nei campi nazisti.

A Oristano, in piazza Eleonora, nel giardino di fronte alla chiesa di San Francesco, alle 9,30 il sindaco Massimiliano Sanna, assieme al prefetto Fabrizio Stelo, deporrà una composizione floreale presso la targa e l’Albero della Memoria che ricordano la tragedia. Alle 10, all’Hospitalis Sancti Antoni, un incontro con gli studenti. Prenderà la parola la presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Carla Cossu. Alle 10,30, la proiezione del film “La conferenza”. Alle 17, al Centro servizi culturali, la proiezione del film “Resistance la voce del silenzio”.

Mercoledì 1 febbraio invece, sempre al Centro servizi culturali di via Carpaccio, sarà proiettato il film “Lo Stato contro Fritz Bauer”. Marcello Marras presenta e introduce.

