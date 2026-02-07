La Sartiglia è salva. Sabato mattina la svolta sull’applicazione del decreto Abodi dopo un nuovo vertice fra il sindaco Massimiliano Sanna, questore e prefetto.

Da quanto si apprende, è stata attivata una procedura per ottenere una deroga sul contestato obbligo da parte dei partecipanti alla giostra di indossare i caschetti.

- IN AGGIORNAMENTO –  

