07 febbraio 2026 alle 10:42aggiornato il 07 febbraio 2026 alle 11:58
Oristano, svolta sul Decreto Abodi: la Sartiglia è salvaAttivata una procedura per ottenere una deroga sul contestato obbligo dei caschetti
La Sartiglia è salva. Sabato mattina la svolta sull’applicazione del decreto Abodi dopo un nuovo vertice fra il sindaco Massimiliano Sanna, questore e prefetto.
Da quanto si apprende, è stata attivata una procedura per ottenere una deroga sul contestato obbligo da parte dei partecipanti alla giostra di indossare i caschetti.
