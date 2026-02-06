Di nuovo a casa, dove tutto ebbe inizio tanti anni fa. "Primavera in Giardino", la mostra mercato e rassegna del vivaismo organizzata dall’associazione Landplants Sardinia torna a Milis, nel giardino storico di Villa Pernis Vacca, rinnovato e riaperto al pubblico da pochissimo dopo un importante intervento di ristrutturazione.

Ritorna nel paese delle arance dopo essere andato in scena, gli ultimi tre anni, al Ros’e Mari Farm & Greenhouse di Donigala Fenughedu. L'edizione 2026 è la numero 24.

La manifestazione, che vedrà la collaborazione della Pro loco del paese e del Comune di Milis, è in programma il 14 e 15 marzo. A Villa Pernis, come fanno sapere gli organizzatori, saranno predenti oltre 40 vivaisti da tutta Italia, artigiani del giardino, degli arredi e di tutto ciò che serve per l’orto e il giardinaggio. Due giorni per camminare tra piante e saperi, incontrare chi coltiva con cura e accogliere insieme l’inizio della primavera. A breve sarà svelata la lista di tutti gli espositori e il programma completo dell'evento. Spazio anche questa volta alle conferenze e ai laboratori. Sarà un’occasione di crescita e approfondimento aper tutti coloro che in Sardegna praticano il giardinaggio e amano l’ambiente.

