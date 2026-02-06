Novità ad Asuni sul fronte dei lavori pubblici. È in corso, infatti, il rifacimento dei marciapiedi della parte centrale dell’abitato.

Nello specifico si sta procedendo con la sostituzione completa del marciapiede, con la sostituzione dei materiali della camminata, passando dalla trachite al basalto. In particolare, le zone interessate dagli interventi sono quelle del centro del paese, area nel quale i marciapiedi vengono maggiormente utilizzati, i passaggi di accesso al Municipio, alla Caserma e l’area di sosta dei camper.

Una spesa complessiva che ammonta a circa 300mila euro, finanziati dalla Regione. «Un’opera fondamentale per garantire la sicurezza dei pedoni – commenta il sindaco Gionata Petza – anziani, bambini e la popolazione intera».

© Riproduzione riservata