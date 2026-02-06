Rinnovo del direttivo a Paulilatino per il Coro San Teodoro. Il nuovo presidente è Giorgio Oppo, segretario Giampiero Cossu, cassiere Gaetano Lai, Antonio Oppo e Franco Ponti vice presidenti consiglieri.

«Questa importante tappa segna un nuovo capitolo nella storia dell’associazione, sempre impegnata nella valorizzazione della tradizione musicale e culturale locale. Il nuovo direttivo, composto da membri di comprovata esperienza e grande passione per il canto corale, avrà il compito di guidare il coro nei prossimi anni, promuovendo iniziative, concerti e attività che mirano a rafforzare il legame con il territorio e con tutti gli appassionati di musica», spiegano dal Coro San Teodoro. E aggiungono: «Ringraziamo il direttivo uscente per il prezioso lavoro svolto e ci auguriamo che i nuovi responsabili possiamo proseguire un percorso ricco di soddisfazioni e successi».

