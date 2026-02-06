C’è un’unica proposta sul tavolo per la gestione del Teatro Antonio Garau. Alla scadenza del 2 febbraio il bando promosso dal Comune di Oristano ha incassato una sola candidatura, che ora dovrà essere valutata dalla commissione giudicatrice.

«L’avviso prevede la nomina di una commissione giudicatrice, procederemo in tal senso nei prossimi giorni», fanno sapere dagli uffici comunali. Spetterà quindi alla commissione esaminare l’unico progetto artistico e organizzativo presentato e verificare se risponda agli obiettivi fissati dal bando per la gestione quinquennale della struttura.

Una cosa è certa: non proseguirà l’esperienza dell'associazione turistica Pro Loco, che negli ultimi anni ha gestito la struttura di via Parpaglia grazie a una serie di proroghe ma che non ha partecipato alla nuova procedura. Si chiude così una fase transitoria, mentre l’amministrazione comunale prova a imprimere una svolta più strutturata alla programmazione culturale cittadina.

Il bando punta su un partenariato pubblico-privato senza oneri economici per l’ente, fondato sulla qualità del progetto di gestione. «Puntiamo alla piena valorizzazione di uno dei principali presìdi culturali della città», aveva spiegato il sindaco Massimiliano Sanna richiamando una programmazione ampia e accessibile, capace di spaziare tra prosa, musica, danza, cinema e tradizione locale.

