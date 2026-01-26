Sulla Sartiglia e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza regna ancora la totale incertezza. Dalla riunione della Commissione provinciale di pubblica sicurezza in prefettura oggi non è arrivata una decisione definitiva. La riunione è stata aggiornata a venerdì, si cerca una sintesi sull’uso di caschetti e corpetti in pista.

«Questa mattina – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna - abbiamo presentato alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo il parere pro veritate richiesto dal Comune allo studio legale Barberio-Porcu che rafforza la nostra convinzione sull’interpretazione del decreto Abodi relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione dei cavalieri della Sartiglia. Il presidente della Commissione ha aggiornato i lavori a venerdì mattina per motivi tecnici».

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a garantire lo svolgimento della Sartiglia nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, salvaguardando al contempo il valore storico, culturale e identitario della manifestazione.

La Prefettura, dal canto suo, ha richiamato l’osservanza del decreto Abodi, venerdì un nuovo vertice, i cavalieri e tutti gli oristanesi aspettano nella speranza che la Sartiglia si possa salvare.

