Piantine di olivo gratis in arrivo per le zone agricole del Montiferru colpite dal grande incendio del 2021. Il nuovo bando Agris “Olivi Montiferru” mette a disposizione per gli olivicoltori fino a 300 piante per ettaro nei campi danneggiati dal rogo di quattro anni fa, per sostenere nuove produzioni olivicole.

La superficie minima ammissibile è 2mila metri quadri, a cui corrisponderanno 60 nuove piantine. Il numero di piante consegnate sarà proporzionale alla superficie effettiva da impiantare, nel limite massimo di 300 piante per ettaro.

La domanda va inoltrata all’agenzia Agris via Pec all’indirizzo protocollo@pec.agrisricerca.it entro il 4 maggio 2026, con oggetto: “Richiesta Piante Olivo _ Progetto Olivi Montiferru, indicando nome e cognome, e allegando gli estremi catastali, una foto aerea e un documento di identità.

L’intendimento di Agris è sostenere nuove coltivazioni produttive nel giro di qualche anno, e rimpiazzare le piante danneggiate negli oliveti esistenti. I beneficiari si dovranno impegnare a curare le piante almeno per un decennio, con verifica da parte dei tecnici di Agris. Le piante potranno essere ritirate presso l’azienda Agris di Pesaria, nell’agro di Oristano, entro il prossimo 30 novembre.

«Gli uliveti pilota che avevamo programmato sono stati tutti realizzati. Con questo avviso distribuiremo gratuitamente le piante a chi ne farà richiesta. Sono state prodotte da materiale selezionato nell’area incendiata, controllato dal punto di vista genetico e fitosanitario. Il progetto si concluderà il 31 dicembre 2026, ma l’azienda vivaistica Agris di Pesaria continuerà a essere un punto di riferimento per le esigenze della olivicoltura del Montiferru e dell’Oristanese», precisa Emanuele Cauli responsabile scientifico del progetto Agris.

Per info e chiarimenti Per informazioni è possibile contattare il funzionario di Agris Piergiorgio Sedda all’indirizzo psedda@agrisricerca.it o ai numeri numero 070 964411 / 347 671 3292, dalle 9 alle 13.

