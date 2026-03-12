Una boccata d’ossigeno per le malandate strade cittadine. Il Comune di Oristano mette in campo 700 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità urbana, risorse che arrivano da un finanziamento regionale e che consentiranno di intervenire in diversi punti della città dove il manto stradale si è progressivamente deteriorato negli ultimi mesi.

Le condizioni della rete viaria, già segnate dal passare degli anni, sono peggiorate ulteriormente nelle ultime settimane a causa delle piogge intense che hanno colpito il territorio con situazioni al limite della percorribilità. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di programmare nuovi lavori per ripristinare condizioni di sicurezza e nelle arterie urbane.

«Questo finanziamento – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – ci consente di intervenire in modo più incisivo su una situazione che negli ultimi mesi è stata aggravata dalle condizioni meteo avverse. La rete viaria cittadina soffre di carenze e criticità in alcuni casi vecchie di decenni. Le piogge intense degli ultimi mesi hanno accelerato il deterioramento di molte strade cittadine e per questo era necessario reperire nuove risorse».

Le nuove risorse si affiancheranno alle attività già portate avanti dal cantiere comunale, impegnato da tempo in operazioni di manutenzione e ripristino nei punti più critici della città. L’obiettivo è intervenire in maniera più strutturata su tratti particolarmente compromessi.

«Le risorse regionali evidentemente non sono sufficienti a risolvere tutti i problemi legati alle condizioni attuali della rete viaria – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri –. Tuttavia è importante riuscire a intervenire per rafforzare il lavoro che l’amministrazione sta già portando avanti attraverso il cantiere comunale e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

© Riproduzione riservata