Tinnura guarda al futuro con un bilancio che segna una svolta importante per servizi, welfare e riqualificazione urbana. Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di Previsione 2026, che mette in campo 3 milioni e 670 mila euro destinati a opere pubbliche e interventi strategici. Una cifra imponente per un piccolo centro, che il sindaco Piero Fadda definisce «un investimento che mette al centro le persone e la qualità della vita».

La maggior parte delle risorse arriva dalla Regione Sardegna, integrate dall’avanzo di amministrazione. Il cuore del programma è rappresentato dai servizi alla persona, a partire dal Centro Diurno, che sorgerà negli spazi delle ex scuole elementari. La struttura ospiterà attività socio‑assistenziali e ambulatori per professionisti sanitari, diventando un presidio fondamentale per un territorio che soffre da anni la carenza di servizi. «In un momento in cui l’accesso alle cure è sempre più difficile – spiega Fadda – il Centro Diurno sarà un punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili. È una risposta concreta a bisogni reali».

Accanto a questo, il progetto della Casa di Riposo / Comunità Alloggio rappresenta uno degli interventi più attesi. Il sindaco lo definisce «un pilastro del nostro programma», sottolineando come la struttura permetterà agli anziani di restare nel proprio paese, evitando lo sradicamento e garantendo continuità affettiva. «Vogliamo che i nostri anziani vivano in un ambiente sicuro, assistito e vicino ai loro affetti. È un investimento sul presente e sul futuro della nostra comunità».

Il bilancio guarda però anche alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione del territorio. Sono previsti interventi sul centro polifunzionale, sulla struttura ricettiva di Sa Mura e Su Lavru, sul Chiosco di Sa Tanchitta, sulle aree verdi e sulle strade del centro abitato, con particolare attenzione a via Nazionale. Spazio anche alla mobilità sostenibile, con la realizzazione di parcheggi coperti con pensiline fotovoltaiche e servizi di ricarica. Non mancano interventi sul nuovo cimitero e sulla valorizzazione della vallata con il progetto “La strada della Malvasia”, fino al recupero dell’antica Funtana e Giosso.

«Stiamo lavorando su più fronti – afferma ancora Fadda – perché Tinnura merita un futuro moderno, sostenibile e accogliente. Ogni intervento è pensato per migliorare il paese e renderlo più vivibile. È un bilancio che guarda avanti con responsabilità e concretezza».

Con questa programmazione, Tinnura si prepara a un triennio di trasformazioni profonde, guidate da una visione che intreccia servizi, identità e sviluppo. Un percorso che, nelle parole del sindaco, «mette al centro la comunità e costruisce un paese più forte e più giusto».

