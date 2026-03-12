Buone notizie per i pescatori. A seguito del nulla osta ministeriale, l’amministrazione comunale di Cabras guidata dal sindaco Abis ha approvato, nell’ultima riunione di Giunta, il Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta. Sono quindi disponibili i nuovi moduli per richiedere l’autorizzazione all’esercizio delle diverse attività consentite, in particolare la pesca sportiva e ricreativa così come la pesca professionale e pesca turismo. I moduli possono essere scaricati nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Cabras e dell’Area marina protetta e inviati tramite e-mail o pec al protocollo del Comune.

Nei prossimi giorni sarà inoltre indetta una procedura a sportello per il rilascio delle autorizzazioni all’ormeggio presso il campo boe di Mare Morto. Le modalità di presentazione delle domande e le relative tempistiche saranno comunicate a breve attraverso i canali ufficiali del Comune di Cabras e dell’Area marina protetta.

«Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Amp», si legge in una nota del Comune, «negli orari di apertura al pubblico, nella nuova sede di via Tharros, presso il Centro polivalente, dove sono stati trasferiti di recente gli uffici».

© Riproduzione riservata