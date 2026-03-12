La provinciale numero 15 Abbasanta - Santulussurgiu era una delle strade provinciali più danneggiate dalle intense piogge registrate tra gennaio e febbraio, che hanno inciso in maniera significativa sul manto stradale, aggravando alcune criticità già presenti e rendendo necessari interventi urgenti di sistemazione del piano viabile.

In seguito ad un sopralluogo effettuato nelle scorse settimane dal presidente Paolo Pireddu, dal Consigliere Provinciale Domenico Gallus insieme alla sindaca di Abbasanta, Patrizia Carta, e ai tecnici comunali, ne è emersa l’esigenza di intervenire con la massima tempestività per garantire adeguati livelli di sicurezza alla circolazione.

Su indicazione del presidente, gli uffici hanno immediatamente predisposto un apposito progetto di intervento, da realizzarsi in via d’urgenza, utilizzando risorse dell’Accordo Quadro Circoli 2-3 finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e aggiudicato nei giorni scorsi.



Per la sistemazione di alcuni tratti della SP 15 erano già state previste specifiche risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) della Regione Autonoma della Sardegna. Tuttavia, il peggioramento delle condizioni del manto stradale ha reso necessario anticipare e rafforzare le attività di manutenzione. Grazie alle procedure già attivate da tempo, sono iniziati i lavori di sistemazione del piano viabile nel tratto interessato, consentendo così di intervenire rapidamente per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

«La proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale di Abbasanta – dichiara il presidente Pireddu – ci ha consentito di lavorare in maniera efficace e di attivare tutte le azioni necessarie per intervenire nel modo più tempestivo possibile. Purtroppo - prosegue Pireddu - la Provincia non dispone di una “bacchetta magica” e occorre sempre tenere conto delle tempistiche amministrative che, anche con il massimo impegno dei nostri uffici, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto, devono necessariamente essere rispettate. Proprio per questo abbiamo lavorato con grande attenzione per accelerare ogni passaggio e arrivare rapidamente all’avvio degli interventi».

