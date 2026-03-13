Ci sarà anche il Comune di Gonnostramatza tra gli enti che ospiteranno uno dei progetti di Servizio Civile Universale, realizzati nel periodo 2026 – 2027. In particolare, nel caso di Gonnostramatza verranno impiegati 4 volontari. Gli aspiranti volontari, per poter partecipare al progetto, dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domande On Line), entro il prossimo 8 aprile. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di servizio di circa 25 ore settimanali da svolgere in presenza. Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali e Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30, o tramite e-mail all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it.

